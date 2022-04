Tabacco, Laureti: "Accordo Mipaaf-Philip Morris Italia passo per filiera più sostenibile"

Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) – "L’accordo che si rinnova oggi simboleggia un avanzamento nel percorso avviato da Philip Morris per promuovere e rendere più sostenibile, in linea con gli obiettivi del green deal europeo, la filiera del tabacco italiana". Questo il commento dell'eurodeputata Camilla Laureti al rinnovo, anche per il 2022, dell'intesa fra il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) e Philip Morris Italia per la promozione della filiera tabacchicola italiana.

"La collaborazione con Coldiretti, rappresenta una notevole opportunità per permettere a migliaia di aziende agricole italiane di ottimizzare la produzione e guardare al lungo periodo in un’ottica di innovazione e maggiore competitività", conclude Laureti.