Tabacco, Trippella (Philip Morris): "Accordo Coldiretti è futuro"

Napoli, 7 dic. -(Adnkronos) - "Abbiamo fatto questo accordo di filiera con Coldiretti e il ministero dell'Agricoltura da ormai dodici anni, è un rapporto di lungo e medio termine ed è il futuro". Così Cesare Trippella, head of Leaf Philip Morris Italia, a margine ...

Napoli, 7 dic. -(Adnkronos) – "Abbiamo fatto questo accordo di filiera con Coldiretti e il ministero dell'Agricoltura da ormai dodici anni, è un rapporto di lungo e medio termine ed è il futuro". Così Cesare Trippella, head of Leaf Philip Morris Italia, a margine dell'incontro "Le sfide regolatorie per la filiera del tabacco", svoltosi nel villaggio Coldiretti in piazza Municipio a Napoli.

"La filiera di Philip Morris è innovativa – continua Trippella – la nostra azienda si è integrata verticalmente, cioè acquista direttamente a chilometro zero togliendo tutte le intermediazioni e facendo degli investimenti sulla transizione eco-energetica digitale per portare i giovani coltivatori e il tabacco verso il futuro. La nostra filiera si basa sul fatto che il prodotto italiano è dentro i prodotti di nuova generazione di Philip Morris quindi il prodotto italiano, con questo accordo, è entrato nel futuro dei prodotti di Philip Morris Italia", conclude.