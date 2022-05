Tacconi accarezza la mano della figlia: il commovente video

Vedere Stefano Tacconi che accarezza teneramente la mano della figlia ha alleggerito il cuore di tutti quelli che amano l'ex portierone della Juventus

Stefano Tacconi che accarezza la mano della figlia: il commovente video sta facendo il giro di media e social e parla la lingua della speranza che l’ex portierone della Juventus stia un po’ meglio e della certezza che l’amore intorno a lui è fortissimo.

La 17enne Virginia posta su Instragram il suo modo per aggiornare tutti sulle condizioni del papà ricoverato nell’ospedale di Alessandria dal 23 aprile scorso. Per quello e per condividere un attimo di tenerezza infinita.

Tacconi accarezza la mano della figlia

Sul proprio profilo social la figlia di Stefano Tacconi ha condiviso un video bellissimo: in quel frame viene mostrata la sua mano mentre accarezza e stringe quella del padre, che la tiene a sua volta.

Il 23 aprile una leggera emicrania si era trasformata in un vero spartiacque esistenziale per Tacconi, che era stato colpito da aneurisma cerebrale ed era stato ricoverato in gravi condizioni.

Prima di Virginia Andrea e il segno di vittoria

Con il passare dei giorni la situazione di Stefano era andata via via migliorando, con impercettibili ma concreti step che i figli hanno vissuto e poi condiviso. Solo poche settimane fa era stato il figlio Andrea ad annunciare con orgoglio che, dopo aver detto a suo padre “che la Juve ha vinto” Stefano Tacconi aveva fatto il segno di vittoria con le dita.