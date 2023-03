Taglia Wagner su Crosetto, il ministro: "Sono tranquillo"

(Adnkronos) - "Sono assolutamente tranquillo". Così su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo le notizie secondo cui. "Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o al...

(Adnkronos) – "Sono assolutamente tranquillo". Così su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo le notizie secondo cui. "Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto", afferma.

"Penso – si legge in un altro post – che quello che è uscito su vari siti sia uno dei tanti allarmi che giungono ogni giorno, da fonti disparate, che le nostre autorità a ciò preposte, verificano e spesso archiviano. Sono certo che nessuno andrà mai oltre i beceri insulti", .

In un altro tweet Crosetto aveva affermato che "ogni giorno girano informazioni, più o meno verosimili, più o meno piacevoli, che spetta a chi di dovere, chi si occupa della sicurezza della Repubblica, verificare, approfondire e, se necessario, contrastare. Bastano loro. Parlarne pubblicamente non serve e non aiuta nessuno".