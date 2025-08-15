Da ore non si hanno notizie di Davide Mastroddi, poi un avvistamento nella Capitale. L'appello del padre e gli ultimi aggiornamenti

Proseguono serrate, seppur in una zona differente rispetto a quella della scomparsa, le ricerche di un ragazzo di 18 anni sparito nel nulla mentre si trovava in vacanza nel comune abruzzese di Tagliacozzo. A lanciare l’allarme con un appello sui social è stato il padre del giovane, che ha spiegato che Davide era uscito per fare sport nel primo pomeriggio del 14 agosto ma che non ha più fatto rientro a casa.

Le ricerche si sono dunque concentrate nel comune, ma è poi arrivata una segnalazione da Roma. Ecco tutti gli aggiornamenti.

18enne scomparso a Tagliacozzo: l’appello del padre e l’avvistamento

La famiglia vive in provincia di Roma e si trovava a Tagliacozzo per trascorrere un periodo di vacanza. Una decina di ore fa il padre ha diramato un appello via Facebook: “Buonasera. Volevo sapere se per caso in giornata avete incrociato mio figlio più grande Davide. È uscito nel primo pomeriggio da solo per fare sport, come è abituato a fare quando si trova a Tagliacozzo. Doveva rientrare a casa verso l’ora di cena ma non l’ ha fatto. Era uscito verosimilmente con una bicicletta pieghevole (che generalmente si usa per trasportarla sui treni, lui la utilizza anche per Tagliacozzo)”.

“L’ ultima geolocalizzazione del cellulare (via del Gallo – Colle Pelacchi- una delle due celle telefoniche, questa è dietro via Cupa) lo dà a Tagliacozzo alle 15:15 circa. Da allora gli si è spento il telefono cellulare. Già avvisata la Caserma dei Carabinieri di Tagliacozzo che ha comunicato il tutto anche ai CC di Avezzano. Chiamati anche i due pronti soccorso ma con esito negativo. Vi inserisco una sua foto recente, era vestito con pantaloncini scuri e canottiera scura”.

Nelle ore successive il padre, Gabriele Mastroddi, è nuovamente intervenuto per fornire un aggiornamento e spiegare che il 18enne sarebbe stato avvistato a Roma: “Davide – ha scritto – è stato avvistato a Roma. Qui a Tagliacozzo quindi si sospendono le ricerche e l’attivazione del C.O.C. Grazie mille a tutti coloro che stamattina hanno effettuato le ricerche, siete stati eccezionali. Ora cerchiamo di effettuare altre ricerche tra Roma e Napoli”.