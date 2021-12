Taglio Irpef 2022, chi ci guadagna: oltre 3.000 euro in più per alcune famiglie

Chi ci guadagna maggiorente dal taglio dell'Irpef previsto per il 2022 e quanto ammonterà il risparmio per le famiglie?

La riduzione dell’Irpef prevista per il 2022 permetterà ad una platea di lavoratori di beneficiare di una quota non indifferente di denaro in più all’anno. Osservando le tabelle tecniche riservate al Ministero dell’Economia visionate dal Corriere della Sera, emerge che a guadagnare di più sul netto in busta paga sarà chi lavora come dipendente e nel 2022 ha un reddito annuo lordo di 40mila euro.

Irpef 2022: chi risparmierà di più

I soggetti che possiedono queste due caratteristiche si troverebbero a pagare 945 euro in meno per l’Irpef, cifra che aumenta se hanno dei figli a carico. In caso di famiglie monoreddito sarà il numero dei figli a determinare il risparmi: con un figlio, grazie al nuovo assegno unico familiare di 827 euro che si somma allo sconto Irpef, il beneficio salirà a 1.772 euro mentre con due figli il guadagno arriverebbe complessivamente a 3.013 euro (945 euro di sconto Irpef sommato a 2.068 euro di assegno familiare unico).

Quanto alle famiglie con due redditi, il beneficio maggiore lo avranno le famiglie con reddito complessivo di 60 mila euro, che risparmieranno 2.138 euro all’anno con un solo figlio, e di 40 mila euro con un risparmio di 2.455 se hanno due figli.