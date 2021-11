Taglio tasse, risparmi fino a 920 euro l’anno: la simulazione delle nuove aliquote Irpef

Nuova riforma per il fisco: detrazioni, eliminazione dell'Irap e Irpef con aliquote più basse: le novità proposte dal governo per il taglio delle tasse

Cambiamenti in vista per i lavoratori italiani: quattro scaglioni e sei fasce imponibili ridefiniranno le aliquote Irpef.

Taglio tasse: la nuova riforma per Irpef, Irap e detrazioni

La riforma del fisco del governo Draghi impatterà in maniera importante sui portafogli dei lavori dipendenti: il conto totale della cifra stanziata ammonta a 7 miliardi per l’Irpef e uno per l’Irap.

Nonostante ciò imprese e sindacati non sembrano ancora soddisfatti.

Per l’Irpef, riduzione da 5 a 4 degli scaglioni. Ma anche per le detrazioni, che andranno ad assorbire il bonus 80-100 euro e per l’incremento della soglia della no tax area per pensionati e autonomi. L’Irap viene cancellata per un milione di società: persone, partite Iva, start up, professionisti e anche enti non commerciali.

Taglio tasse, i 4 scaglioni per l’Irpef

Il fulcro centrale di questa manovra riguarda la riduzione delle aliquote. Verrebbe abolito lo scaglione al 41% e le aliquote diventerebbero quindi quattro: fino a 15mila euro l’aliquota sarà al 23%; da 15 a 28mila euro lo scaglione scenderà di due punti rispetto ad oggi e arriverà al 25%. I redditi da 28 a 50mila euro invece avranno un imponibile del 35% (tre punti di taglio), mentre oltre i 50mila euro scatterebbe la trattenuta al 43%.

Taglio tasse, le sei fasce di imponibili per l’Irpef

Secondo le prime simulazioni sulla “nuova” Irpef, il beneficio è massimo per un reddito di 60 mila euro, con ben 970 euro annui di tasse risparmiati.

Per quanto riguarda la simulazione di tutte le altre fasce di redditi imponibili dovrebbe essere la seguente: fino a 20mila euro risparmiano 100 euro l’anno; fino a 30mila euro ne risparmiano 320; la fascia da 40mila euro risparmia 620 euro netti l’anno; il reddito imponibile fino a 50mila euro l’anno risparmia 920 euro; la fascia da 60mila euro ne risparmia 570; da 75mila euro si risparmiano 270 euro.