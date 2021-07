Taino, in provincia di Varese, è Covid free. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Ghiringhelli: "Gli sforzi sono seguiti, ma continuiamo a impegnarci".

Taino, un comune di meno di 4.000 abitanti in provincia di Varese, può festeggiare per essere tornato Covid free.

Taino Covid free, il sindaco Stefano Ghiringhelli ha dato l’annuncio su Facebook

A dare l’annuncio che Taino è Covid free è stato il sindaco Stefano Ghiringhelli, che mercoledì 7 luglio ha pubblicato questo post sulla pagina Facebook del comune:

EMERGENZA COVID 19

Da oggi Taino è COVID FREE!!!

Gli sforzi che tutti insieme abbiamo compiuto sono serviti per arrivare a questo risultato.

Occorre però proseguire nel nostro impegno per evitare che si ripeta la situazione dello scorso anno.

Grazie della collaborazione.

Il Sindaco

Il commento è stato accompagnato da una foto che mostra il numero zero nella casella “positivi”.

Taino Covid free, pochi giorni prima era stato il turno di Angera

Taino segue altri comuni del varesotto e del basso Verbano, come la vicina Angera, un comune di poco più di 5.000 abitanti che si trova sulla sponda sud-est del Lago Maggiore, sempre nella provincia di Varese.

Il 18 giugno il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora aveva infatti annunciato: “Da giorni seguivo l’andamento in calo dei positivi e da oggi Angera è di nuovo Covid free“.

Taino Covid-free, mercoledì 7 luglio sono stati registrati solo 100 casi in Lombardia

Mercoledì 7 luglio la Lombardia ha registrato 100 nuovi contagi da Covid-19. Il numero non era così basso dal 19 agosto, quando i casi furono 91.

I tamponi effettuati sono stati 31.940, il tasso di positività si è attestato allo 0,3%. Non è stato segnalato alcun decesso. Il totale dei morti lombardi per Coronavirus rimane quindi fermo a 33.791.

Nella regione è inoltre sceso il numero di ricoverati sia in terapia intensiva (44, uno in meno del giorno precedente) sia negli altri reparti (150, 8 in meno di martedì 6 luglio).

Relativamente alle province, sono stati 55 i casi registrati a Milano (di cui 40 in città), 9 a Bergamo, Lodi e Varese, 5 a Mantova e Pavia, 4 a Brescia e Como e zero a Cremona, Lecco, Monza e Sondrio.

