Taiwan: 9 navi da guerra e 26 jet militari cinesi sull'isola

Roma, 11 apr. (askanews) – Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di avere rilevato nove navi da guerra cinesi e 26 aerei intorno all’isola, all’indomani dell’annuncio di Pechino sulla fine delle sue principali manovre militari. Le navi sono state rilevate intorno alle 11 locali (le 5 del mattino in Italia).

Taiwan ha condannato le esercitazioni militari andate avanti per tre giorni, con la simulazione di attacchi mirati. Una dimostrazione di forza da parte di Pechino, che rivendica l’isola come parte del suo territorio, in risposta all’incontro della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen con il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy la scorsa settimana. “Che io visiti i nostri alleati o che transiti negli Stati Uniti per interagire con i nostri amici internazionali, non è solo una pratica a lungo termine, ma anche l’aspettativa comune del popolo di Taiwan – ha detto – tuttavia la Cina usa questo come scusa per lanciare esercitazioni militari, causando instabilità a Taiwan e nella regione. Questo non è l’atteggiamento responsabile di un grande Paese della regione”.