Taiwan: almeno 80 feriti a causa del tifone Haikui

Taipei, 4 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno 80 persone sono rimaste ferite a causa delle forti piogge causate dal passaggio del tifone 'Haikui' a Taiwan, dove circa 220.000 case sono rimaste senza elettricità e 7.000 persone hanno dovuto essere evacuate. Lo hanno riferito le autorità di Taipei.

Le inondazioni hanno anche causato la chiusura di 14 scuole in tutta l’isola mentre il tifone si sposta verso la Cina continentale. La maggior parte degli sfollati si trova in zone montuose dove cresce il pericolo di frane. Forti piogge sono previste per tutta la settimana, quindi non si escludono nuove inondazioni.

'Haikui' è il primo tifone che colpisce Taiwan in quattro anni. In molte zone dell'isola, soprattutto nella città di Kaohshiung, diverse strade sono state allagate e danneggiate, soprattutto a causa della caduta di alberi. Sono stati sospesi circa 200 voli e cancellati i traghetti a causa delle cattive condizioni meteorologiche, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Cna.