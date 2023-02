Taiwan annuncia: rafforzeremo legami militari con gli Stati Uniti

Roma, 21 feb. (askanews) – La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha annunciato il rafforzamento delle relazioni militari con gli Stati Uniti per frenare “l’espansionismo autoritario”.

“Taiwan e gli Stati Uniti continuano a rafforzare gli scambi militari, e di conseguenza Taiwan collaborerà ancora più attivamente con gli Stati Uniti e altri partner democratici per far fronte alle sfide internazionali come l’espansionismo autoritario e il cambiamento climatico”, ha affermato Tsai Ing-wen, secondo le immagini dell’ufficio presidenziale di Taiwan, nel corso di un incontro con i parlamentari americani in visita nella capitale Taipei.