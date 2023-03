Taiwan: Cina, risposta risoluta se presidente Taipei vede leader Camera Usa

Pechino, 29 mar. (Adnkronos) – La Cina ha minacciato ''una risposta risoluta'' se il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy dovesse incontrare la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen durante il suo previsto viaggio negli Stati Uniti. Si tratterebbe di una "provocazione", ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, nel corso di una conferenza stampa a Pechino. La presidente di Taiwan ha in programma un viaggio in Guatemala e in Belize che la vedrà passare per New York il 30 marzo e Los Angeles il 5 aprile. Seppur non ci sia una conferma ufficiale, è previsto che incontri McCarthy al termine del suo viaggio di dieci giorni, quindi a Los Angeles.

"Ci opponiamo fermamente e prenderemo contromisure risolute", ha detto Zhu. Gli Stati Uniti dovrebbero "evitare di organizzare visite di transito per Tsai Ing-wen e persino contatti con funzionari americani'', ha aggiunto affermando che, al contrario, Washington dovrebbe ''intraprendere azioni concrete per adempiere al solenne impegno di non sostenere l'indipendenza di Taiwan".