Taiwan, esercitazioni militari della Marina con missili e droni

Roma, 29 gen. (askanews) – La Marina taiwanese con la Brigata Haifeng, unità specializzata che utilizza missili per contrastare navi nemiche, partecipano a esercitazioni militari che prevedono l’impiego di droni da attacco e da ricognizione, nell’ambito dell’annuale esercitazione di preparazione al combattimento in vista del Capodanno lunare.

Sung Chen-ya, capitano della Brigata Haifeng della Marina di Taiwan, sulle mansioni dell’unità d’élite: “Dalla sorveglianza del bersaglio, all’aggancio e al tracciamento, fino al completamento di quella che chiamiamo identificazione di combattimento e identificazione di precisione, e infine alla guida del missile per effettuare un attacco di precisione – ha spiegato ai giornalisti – naturalmente, non finisce qui.

Dopo aver completato l’attacco di precisione, eseguiamo anche quella che è nota come BDA (Battle Damage Assessment) o Valutazione dei Danni da Battaglia. Solo allora la missione del drone da ricognizione può essere considerata conclusa”.