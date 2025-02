Taiwan, la magia dello Sky Lantern Festival nonostante la pioggia

New Taipei City (Taiwan), 12 feb. (askanews) – Spettacolo nel cielo di Taiwan solo parzialmente rovinato dal cattivo tempo. Centinaia di persone hanno sfidato la pioggia a Taipei per liberare in aria lanterne volanti a cui hanno affidato i loro desideri; si dice infatti che queste lucine portino fortuna e alcuni hanno scritto i loro sogni e le loro preghiere proprio sulla carta con cui sono fatte e le hanno poi viste volteggiare illuminando la notte.

Lo Sky Lantern Festival attira ogni anno turisti da tutto il mondo che arrivano a Taiwan per assistere alla magia luminosa.