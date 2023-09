Taiwan: Pechino continua le esercitazioni militari nello Stretto

Taipei, 27 set. (Adnkronos/Dpa) - La Cina intende continuare le esercitazioni militari nello stretto di Taiwan. Finché continueranno le "provocazioni per l'indipendenza di Taiwan", le azioni dell'Esercito popolare di liberazione non si fermeranno, ha affermato il portavoce...

Taipei, 27 set. (Adnkronos/Dpa) – La Cina intende continuare le esercitazioni militari nello stretto di Taiwan. Finché continueranno le "provocazioni per l'indipendenza di Taiwan", le azioni dell'Esercito popolare di liberazione non si fermeranno, ha affermato il portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan Zhu Fenglian. Finora l'addestramento è servito a contrastare "l'arroganza delle forze separatiste per l'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto Zhu. La Repubblica popolare cinese considera Taiwan parte del suo territorio. Tuttavia, lo stato insulare democratico, con oltre 23 milioni di abitanti, dispone da decenni di un governo indipendente.

Lo stretto di Taiwan, tra la provincia cinese sud-orientale del Fujian e l'isola, è stato recentemente teatro di ripetute esercitazioni militari cinesi, con aerei militari cinesi in volo sulla zona di difesa aerea di Taiwan quasi quotidianamente. Stamattina il ministero della Difesa di Taipei ha riferito che 32 aerei e otto navi della marina cinese sono stati rilevati intorno a Taiwan in 24 ore e 16 aerei sono entrati nella zona di difesa aerea. Un numero in ogni caso di molto inferiore a quello di lunedì della scorsa settimana, quando il ministero ha registrato più di 100 aerei militari cinesi.