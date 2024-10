Taiwan, si contano i danni del devastante tifone Krathon

Milano, 4 ott. (askanews) - All'indomani del passaggio del tifone Krathon a Taiwan, con piogge e venti fino a 220 chilometri orati, si contano i danni sull'isola. Sono stati segnalati 1.036 casi di crolli di infrastrutture e alberi lungo le strade in tutta Taiwan, concentrati soprattutto a Kaohsiung...

Milano, 4 ott. (askanews) – All’indomani del passaggio del tifone Krathon a Taiwan, con piogge e venti fino a 220 chilometri orati, si contano i danni sull’isola. Sono stati segnalati 1.036 casi di crolli di infrastrutture e alberi lungo le strade in tutta Taiwan, concentrati soprattutto a Kaohsiung. Ci sono state anche sette frane, quattro delle quali a Keelung, due a Pingtung e una a Taitung, ma non sono stati riportati feriti. 9.967 persone sono state evacuate da 13 città e contee come misura precauzionale, e sono stati aperti 120 rifugi, secondo il CEOC.