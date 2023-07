Taiwan testa i suoi missili (americani) per le esercitazioni militari

Roma, 3 lug. (askanews) – Taiwan ha dato inizio a due giorni di test missilistici in vista delle grandi esercitazioni militari previste quest’anno. L’isola rafforza così i suoi preparativi, mentre la Cina appare sempre più determinata nel delicato dossier taiwanese. Nelle immagini AfpTv, soldati taiwanesi testano missili anticarro americani Two 2A.

“Nelle esercitazioni oggi, molte parti sono eseguite in modo reale. L’esercitazione mira a potenziare – ha detto il portavoce del ministero della Difesa taiwanese Sun Li-fang – le nostre operazioni di difesa basate su fattibilità, affinché i nostri soldati possano trovare sicurezza e competenza in tempo di guerra, ed eseguire i loro compiti per difendere il Paese”.

Le esercitazioni – che avvengono mentre le relazioni tra Taipei e Pechino si fanno sempre più tese – si sono svolte nella contea meridionale di Pingtung.