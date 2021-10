Taiwan, violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1

Una violenta scossa di terremoto ha colpito Yilan, a Taiwan. Si tratta di una scossa di magnitudo 6.1, quindi molto forte.

Oggi, domenica 24 ottobre, alle ore 07.11 è stata registrata una violenta scossa di terremoto a Taiwan. Si tratta di una scossa di magnitudo 6.1 e profondità 67 km, che ha colpito Yilan.

Nella mattinata di domenica 24 ottobre, intorno alle ore 7.11, un forte terremoto ha colpito il nord-est di Taiwan. Una violenta scossa di magnitudo 6.1 ha colpito Yilan. I residenti hanno segnalato delle violente scosse a Taipei. Per quanto riguarda i dati ci sono stati degli annunci diversi. Si parla di una scossa di magnitudo 6.1, ma l’ufficio metereologico centrale di Taiwan ha dichiarato che il terremoto è stato di magnitudo 6.5, mentre l’US Geological Survey ha dichiarato una forza inferiore, di 6.2.

Ha colpito la contea nord-orientale di Yilan, ad una profondità di 67 km.

Un giornalista a Tapei ha dichiarato che c’è stato un momento di forte agitazione e di forte paura. La scossa è durata circa 10 secondi, ma è sembrato il terremoto più forte dell’anno fino a questo momento. Ci sono stati non pochi disagi nel luogo.

Sul web iniziano a circolare video in cui vengono mostrate le immagini di appartamenti in cui tutto ha iniziato a tremare. Si notano mobili e oggetti caduti e secondo alcune dichiarazioni riportate dai residenti si sono anche create delle crepe in alcuni palazzi. Per il momento le informazioni sono ancora poche, ma il timore è molto forte e la preoccupazione è grande.

Taiwan è regolarmente colpita dai terremoti.

L’isola si trova vicino alla giunzione di due placche tettoniche e per questo è spesso soggetta a forti scossi. Alcuni terremoti che sono avvenuti in passato con questa magnitudo si sono rivelati mortali. Tutto dipende da dove si verifica la scossa e a quale profondità. Hualien, luogo molto turistico, era stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.4 nel 2018, che ha ucciso 17 persone e ferito quasi 300.

A settembre 1999, un terremoto di magnitudo 7.6 aveva ucciso circa 2.400 persone. Si è trattato del disastro naturale che ha ucciso più persone nella storia dell’isola. Un terremoto di magnitudo 6.2 che lo scorso dicembre ha colpito Yilan non ha fatto danni e feriti gravi.

Just now survived 6.7 Rector Scale earthquake. It was a horrible experience and my legs are still shivering🥺. Hope people in Taipei city are safe. #earthquake #taipei #taipeiearthquake #horrible #horribleexperience #StaySafe @Taiwan_Today @TaiwanInsider @TaipeiCity pic.twitter.com/EYSeiPj1TF

— neha upadhyay (@research_freak) October 24, 2021