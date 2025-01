Tajani: 21 bimbi palestinesi malati di tumore ricoverati a Roma e Torino

Roma, 22 gen. (askanews) – “Le Nazioni Unite dovrebbero svolgere un ruolo più efficace, non sempre sono state protagoniste. Noi lavoriamo bene con il Programma Alimentare Mondiale per esempio nel programma Food For Gaza, essendo ben visti sia da israeliani che palestinesi possiamo svolgere un ruolo importante per aiutare la popolazione civile. Per questo abbiamo deciso di ospitare in Italia 21 bambini malati di tumore che arriveranno negli ospedali di Roma e di Torino, grazie a un accordo che stiamo organizzando in queste ore”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista con il direttore di askanews, Gianni Todini.