Tajani: "A Bari nessun atto di guerra, giusto verificare"

Bruxelles, 21 mar. (askanews) – “Noi siamo sempre garantisti ma essere garantisti non significa non volere indagini per accertare la verità. Credo che Piantedosi abbia fatto bene, non c’è nessuna criminalizzazione ma dopo tanti arresti e l’inchiesta giudiziaria che ha toccato non il sindaco ma il Consiglio comunale di Bari, è giusto verificare cosa è successo in nome della trasparenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a proposito della verifica avviata sul Comune di Bari in vista di un possibile scioglimento, a margine del summit Ppe a Bruxelles.

“Dire che la trasparenza è un atto di guerra – ha aggiunto – mi pare eccessivo e sbagliato. Nessuno ha detto qualcosa contro il sindaco, ma se ci sono delle infiltrazioni bisogna verificare. La verifica credo faccia bene a tutti. Non bisogna avere paura della verità, mi auguro che nessuno abbia niente da nascondere”.