Tajani a Conferenza su Gaza: "Italia pronta a fare la sua parte"

Milano, 9 nov. (askanews) – “Ho ribadito l’impegno dell’Italia a essere protagonista di azioni portartrici di pace. Una volta finita la guerra la miglior soluzione possibile per perseguire la via di due popoli e due stati è la presenza delle Nazioni Unite, simile a quella che c’è in Libano, per preparare un nuovo percorso che possa finalmente risolvere il problema palestinese ma allo stesso tempo garantire sicurezza e indipendenza a Israele. Nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica”. E’ quanto ha spiegato oggi il ministro degli Esteri

Antonio Tajani durante una conferenza stampa all’ambasciata

d’Italia a Parigi, dopo la Conferenza sugli aiuti umanitari a

Gaza organizzata all’Eliseo.