Tajani a Kiev per la riunione dei ministri degli Esteri Ue: "Diamo stabilità all'Ucraina"

Il minsitro degli Esteri italiano Antonio Tajani è sbarcato questa mattina in Ucraina, in attesa della riunione tra i suoi parigrado degli altri Stati Ue che si terrà oggi nella capitale. Il politico ha parlato di quello che si aspetta da questa giornata e ha ribadito il pieno appoggio dell’Italia al Paese ancora alle prese con la guerra contro la Russia.

Tajani arrivato a Kiev: le dichiarazioni

“La ricostruzione dell’Ucraina sarà uno dei temi centrali della missione” – ha spiegato Antonio Tajani a ‘La Stampa’, anticipando un po’ quale sarà il focus principale della riunione che si terrà oggi a Kiev – “Dobbiamo dare stabilità economica al Paese e l’Italia si muoverà in questa direzione, sia con la prossima presidenza del G7, sia da Paese organizzatore della conferenza internazionale sulla ricostruzione nel 2025.” Tajani ha anche spiegato quali saranno le mosse in questo senso: “Abbiamo già iniziato a impegnarci per la ricostruzione della cattedrale di Odessa e a Kiev firmerò una convenzione tra Italia e Ucraina per aiutarli a rimettere in piedi i loro beni architettonici distrutti dalla guerra”. E in questo senso nemmeno le difficoltà economiche spaventano e possono rappresentare un ostacolo: “Faremo tutto quello che dobbiamo fare, ma è anche per questo che insistiamo in Europa, chiedendo che gli investimenti militari non vengano calcolati nel patto di stabilità.”

Tajani arrivato a Kiev: i punti

Antonio Tajani, come anticipato nelle righe precedenti, è arrivato a Kiev questa mattina dopo un viaggio notturno in treno partendo dalla Polonia. “Vogliamo lavorare per allargare il consenso sulla formula di pace in 10 punti di Zelensky, ma coinvolgendo gli altri attori globali sull’esempio della riunione di Gedda, con lo scopo di arrivare a una pace giusta” – ha confermato, ribadendo poi – “Non mancherà l’impegno sulla ricostruzione e stabilità economica nel quadro della prossima Presidenza G7 e quale organizzatori della conferenza internazionale sulla ricostruzione nel 2025 e per la conservazione del patrimonio culturale.”