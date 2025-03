Tajani: a Milano prima tappa Conferenza di ricostruzione Ucraina 2025

Milano, 5 mar. (askanews) – “Sono felice di darvi il benvenuto a questa importante giornata che vuole essere la prima tappa verso la grande conferenza internazionale per la ricostruzione dell’ucraina che si svolgerà a Roma il 10 e 11 luglio. Noi vogliamo che questo evento si trasformi in un grande successo, in una grande dimostrazione del mondo intero, di solidarietà al popolo ucraino”: così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto presso la sede di Palazzo Lombardia a Milano il primo di quattro eventi preparatori della Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina 2025, dedicato al coinvolgimento del settore privato.

“Milano è la capitale economica del paese, se lo dice anche un romano vuole dire che è così… Abbiamo voluto dare un segnale alle imprese italiane in questa regione industriale per antonomasia dove ci sono anche tante piccole e medie imprese perché vogliamo che il maggior numero possibile di imprese, anche private, siano coinvolte nel grande progetto di ricostruzione dell’Ucraina”.

A Milano sono riunite oggi più di 550 tra aziende italiane, ucraine e internazionali, assieme a autorità governative e locali, istituzioni finanziarie internazionali e banche di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere la partecipazione del nostro tessuto imprenditoriale e finanziario al processo di ricostruzione dell’Ucraina.