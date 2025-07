Tajani a Washington, vedrà Rubio e il rappresentante Usa al Commercio

Washington, 15 lug. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato oggi a Washington, dove terrà una serie di incontri istituzionali, in particolare con il segretario di Stato Marco Rubio e con il rappresentante Usa per il Commercio Jamieson Greer, in un momento di forte tensione commerciale tra Usa e Unione europea, sotto minaccia di dazi al 30% da parte del presidente americano Donald Trump.

Trump ha minacciato in una lettera l’imposizione di dazi al 30% per le merci europee, se non si raggiungerà un accordo entro l’inizio di agosto. L’Ue ha risposto alla minaccia ventilando controdazi, ma li ha sospesi fino ad agosto per dare spazio a una trattativa diretta alla ricerca di un accordo commerciale.

Al centro della missione, le relazioni bilaterali e transatlantiche e le principali sfide internazionali, a partire dal sostegno all’Ucraina nei confronti dell’aggressione russa. Grazie anche alla partecipazione statunitense, la Conferenza sull’Ucraina di Roma ha permesso la mobilitazione di 10 miliardi di euro di nuovi fondi e la firma di oltre 200 accordi ed intese a favore della ricostruzione dell’Ucraina.