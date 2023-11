Tajani: accordo con Albania non è come Gb-Rwanda, diritti garantiti

Tajani: accordo con Albania non è come Gb-Rwanda, diritti garantiti

Roma, 21 nov. (askanews) – “Questo protocollo non è paragonabile all’accordo fra Regno Unito e Rwanda non c’è esternalizzazione a un terzo Paese nella gestione delle domande di asilo e non si deroga ai diritti internazionalmente garantiti che sono anzi più volte riaffermati nel Protocollo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante comunicazioni del Governo alla Camera sull’intesa con l’Albania.