Tajani: Angelo Zen morto in Turchia, rimpatrio prima possibile

Milano, 16 feb. (askanews) – “Purtroppo come sapete devo darvi una notizia negativa, è stato ritrovato il cittadino italiano disperso in Turchia, è stato riconosciuto, è deceduto a causa del terremoto Angelo Zen, la nsota ambasciata è all’opera, quanto prima si cercherà di rimpatriarlo in Italia, la famiglia è informata”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la morte dell’imprenditore veneto, ultimo disperso italiano dopo il sisma in Turchia e Siria. In tutto le vittime italiane del terremoto sono 7.

