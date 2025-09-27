Tajani balla sulle note di "Un'avventura", è l'omaggio di FI a Mogol

Telese Terme (BN), 27 set. (askanews) – L’omaggio a Mogol, il concerto tributo a Lucio Battisti e un ballo scatenato sulle note di “Un’avventura”. Si conclude così la prima giornata della festa di Forza Italia a Telese Terme (Bn) intitolata ‘Libertà’.

“Insieme a Mogol, ripercorrendo i suoi successi con Lucio Battisti, cantando alla Libertà”, scrive il ministro degli Esteri e segretario del partito Antonio Tajani nella didascalia del video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nelle riprese si vede Tajani sotto al palco con la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati e altri esponenti azzurri ballare sulle note del brano dell’unico cantautore entrato nel nuovo pantheon del partito.

I follower tuttavia non sembrano gradire, i primi commenti che arrivano sotto al post non sono positivi: “Quanto ci si diverte tra una guerra e l’altra”, “ministro degli Esteri che in un momento storico come questo festeggia?”, “Grandissimo ministro, manco ci fosse una guerra in Europa e un genocidio a Gaza”, “mentre si rischia la terza guerra mondiale il ministro degli esteri pubblica lui che danza”. “Vediamo di non emulare Salvini”. Qualche voce si leva in sua difesa scrivendo che anche un ministro ha bisogno di “un po’ di leggerezza” e “sano divertimento”.