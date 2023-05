Tajani: Berlusconi domani alla convention FI (in audio o in video)

Roma, 5 mag. (askanews) – “Gli obiettivi sono innanzitutto di far rivedere agli italiani Berlusconi leader di FI presente che prepara il futuro di FI e del paese. Io mi auguro che possa apparire in video. FI forza di governo, noi siamo stati votati per governare questo paese, lo facciamo attraverso i nostri ministri, racconteremo quello che stiamo facendo come forza di governo”: così Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Fi, annuncia ai microfoni di Sky Tg24 la presenza domani a Milano di Silvio Berlusconi “in audio o in video” per concludere la convention di Forza Italia che si apre oggi.