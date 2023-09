Tajani: Berlusconi grande leader che tendeva mano agli ultimi

Paestum (Sa), 29 set. (askanews) – “Non dimenticare significa trasformare in azione le sue idee, continuare a combattere per i valori per i quali lui ha deciso di fondare Forza Italia nel 1994”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la tre giorni della festa nazionale a Paestum, ricordando Silvio Berlusconi.

“Ho avuto il privilegio di essere uno dei quattro che accompagnò la sua firma nell’atto fondativo. Ne sono fiero e orgoglioso. Silvio Berlusconi mi ha regalato 30 anni di militanza politica, vittorie e sconfitte, ma sempre con tanto entusiasmo, sorridendo, impegnandosi per cercare di dare sempre e comunque risposte concrete agli italiani. Questo è il principale insegnamento che ha dato a tutti quanti noi. Lui che pur essendo il grande leader era sempre pronto a tendere la mano a tutti, soprattutto agli ultimi. Un grande leader è colui che tende la mano soprattutto agli ultimi e non soltanto ai primi. Questo era Silvio Berlusconi”.