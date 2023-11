Tajani: critiche Pd e M5S al governo? Opposizione fa il suo mestiere

Roma, 13 nov. (askanews) – “Per quanto riguarda l’Italia l’opposizione fa il suo mestiere. Però l’opposizione quando c’è una crisi economica, quando ci sono delle difficoltà dovrebbe contribuire alla soluzione dei problemi, non a creare maggiori confusione”: lo ha detto a Bruxelles il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla stampa a margine del Consiglio Affari esteri dell’Ue, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle critiche del Pd e del M5s al governo.

“Ritengo altresì che nonostante due guerre alle porte la situazione economica del nostro paese, a livello europeo, viva un momento di minor difficoltà rispetto ad altri paesi. Di fatto sarà l’unico paese che non sarà in recessione” nell’Ue, ha aggiunto. “Quindi, grazie a 4 milioni di piccole medie imprese, grazie a un sistema industriale forte, come seconda manifattura europea, l’Italia riuscirà a superare questo momento di difficoltà, provocato da fatti esterni, compreso l’aumento dei tassi di interesse che è causato dall’aumento del costo delle materie prime”, ha ricordato.

“Fortunatamente – ha concluso Tajani – la Bce ha deciso di non continuare ad aumentare i tassi, perché così si aiuta la ripresa”.