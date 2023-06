Tajani: dar vita al Consiglio Nato-Ucraina prima dell'adesione

Roma, 1 giu. (askanews) – “C’è l’impegno di tutti nel voler continuare a sostenere con forza l’indipendenza dell’Ucraina, si è parlato anche della possibile adesione alla Nato. Per l’Italia c’è un passaggio importante, prima di fissare la data dell’adesione, dar vita al Consiglio Nato-Ucraina per rinforzare la collaborazione e far sentire l’Ucraina parte di strategie. Poi si stabilirà tutti insieme la tabella di marcia”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Oslo, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato.