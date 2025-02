Tajani e Bernini in Israele per consegna aiuti Food for Gaza

Tajani e Bernini in Israele per consegna aiuti Food for Gaza

Milano, 6 feb. (askanews) – Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani è in missione ad Ashdod, in Israele, insieme al Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, per partecipare alla cerimonia di accoglienza del carico di aiuti donati dall’Italia al Programma Alimentare Mondiale (PAM) e di beni destinati alla Striscia nel quadro dell’iniziativa “Food for Gaza”.

Si tratta di un carico di 15 camion e altre 15 tonnellate di beni di prima necessità, tra cui taniche per la distribuzione dell’acqua e beni volti a contrastare l’impatto dell’inverno.

In occasione dell’ultima riunione del Tavolo Food for Gaza del 22 gennaio, è stato deciso insieme al Ministro Bernini di allargare il perimetro dell’iniziativa prevedendo un maggior numero di borse di studio per giovani palestinesi e il coinvolgimento dei Policlinici universitari italiani.