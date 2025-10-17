Tajani: "È una manovra che abbiamo condiviso"

Roma, 17 ott. (askanews) – “È una manovra che abbiamo condiviso, abbiamo lavorato in sintonia, poi ci siamo confrontati, però per quanto riguarda anche la mia parte politica siamo soddisfatti”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Attenzione al ceto medio con l’IRPEF, attenzione ai salari più poveri, era un problema da risolvere, attenzione al mondo delle imprese, attenzione alla sanità che è una priorità per tutti quanti noi.

Abbiamo chiesto assunzioni da tempo di infermieri e medici e c’è una prima risposta concreta, parte di una strategia. Il tema della salute è fondamentale, quindi siamo soddisfatti di come si è conclusa poi la trattativa. Poi avremo i prossimi anni per migliorare e far crescere ancora di più. Anche per quanto riguarda la questione della copertura, mi pare che il Presidente del Consiglio abbia detto in maniera molto chiara, c’è stato un confronto con il mondo delle banche, non ci saranno tasse sugli extra profitti, di questo ringrazio il Ministro Giorgetti, naturalmente il Presidente Meloni, questo significa che c’è stato un lavoro condiviso, ci sono state delle scelte che ci hanno portato ad ottenere un buon risultato che va nella direzione della tutela degli interessi dei cittadini, quindi io mi considero soddisfatto sia come Vice Presidente del Consiglio, sia come Ministro, ma anche come Segretario di Forza Italia”, ha aggiunto.