Tajani: escludere da tassa extraprofitti le banche di prossimità

Rimini, 23 ago. (askanews) – “Se vogliamo veramente che sia un aiuto alle famiglie e imprese e che non provochi danni a risparmiatori dobbiamo escludere dalla tassazione le banche di prossimità. Sono convinto che anche qui debba valere il principio di sussidiarietà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Meeting di Rimini. “Ritengo che a tutela delle piccole banche si debba fare molta attenzione ai titoli di Stato che sono acquistati dalle banche italiane: attenzione a non tassare anche i titoli di Stato che così si disincentiva l’acquisto di titoli di Stato da parte delle banche”.

“Ritengo giusto e per questo condivido dover chiedere alle banche italiane aiuto in questo momento di difficoltà economica provocata da inflazione soprattutto – ha detto Tajani -. Il problema non è se è giusto meno chiedere aiuto ma come bisogna scrivere le regole che prescrivono l’aiuto. Forse bisognava farlo a Borse chiuse o dopo aver ascoltato la Banca d’Italia. Se vogliamo veramente che sia un aiuto alle famiglie e imprese e che non provochi danni a risparmiatori dobbiamo escludere dalla tassazione le banche di prossimità. Sono convinto che anche qui debba valere il principio di sussidiarietà”.