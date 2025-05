Tajani: espulsione palestinesi da Gaza non è opzione accettabile

Roma, 28 mag. (askanews) – “L’espulsione dei palestinesi da Gaza non è e non sarà mai un’opzione accettabile”: lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’audizione alla Camera.

“Per questo sosteniamo con convinzione il Piano arabo a guida egiziana per la ripresa e alla ricostruzione della Striscia, che è incompatibile con qualsiasi ipotesi di sfollamento forzato.

Come ho ribadito più volte insieme al Ministro Crosetto, l’Italia è pronta a contribuire a un’eventuale missione internazionale di mantenimento della pace nella Striscia di Gaza, sotto l’egida delle Nazioni Unite e a guida araba”, ha proseguito.

“Siamo convinti che il ruolo dei Paesi arabi moderati sia la chiave di volta per costruire una nuova architettura politica e di sicurezza nella regione. Per questo nel corso della Presidenza italiana del G7, ho voluto associare alla riunione dei Ministri degli Esteri di Fiuggi i Paesi del Quintetto arabo. Così come ho voluto invitare al G7 di Pescara i rappresentanti governativi israeliano, palestinese e libanese, offrendo loro per la prima volta un’importante occasione di dialogo”, ha concluso.