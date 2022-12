Tajani: favorevoli ad accelerare adesione dei Balcani all'Ue

Roma, 21 dic. (askanews) – “L’altro fronte sul quale il governo si impegnerà in modo particolare, per tornare ad avere un ruolo da protagonisti, è quello dei Balcani: per noi questa parte d’Europa rappresenta un’opportunità, una necessità, è strategicamente fondamentali per una serie di questioni, non solo quella migratoria”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il suo intervento alla Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo.

“È un’area che confina con il nostro Paese. Noi ci siamo battuti insieme ad altri perché per esempio la Bosnia-Erzegovina possa essere candidata a far parte dell’Ue. Siamo favorevoli ad accelerare i tempi di adesione di tutti i paesi dei Balcani candidati all’Ue. Non vogliamo che questa regione diventi zona di influenza di Paesi extraeuropei che hanno interessi non coincidenti con i nostri. Vogliamo sia un’area di stabilità, progresso, crescita, opportunità anche per le nostre imprese”, ha aggiunto Tajani.