Tajani: "Finanziare le riforme in Tunisia attraverso l'Fmi"

Roma, 14 apr. (askanews) – La questione dell’immigrazione è stata uno dei temi discussi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dall’omologo di Tunisi, Nabil Ammar, ricevuto alla Farnesina. “Sono lieto che Tunisi consideri fondamentale la lotta ai trafficanti di esseri umani. Ho spiegato al ministro le norme italiane e l’inasprimento delle pene contro chi organizza questa traffico”, ha confermato Tajani, precisando che sul dossier dell’immigrazione irregolare “la cooperazione” tra i due Paesi “sarà seria”. “Ci sono già accordi, che continueranno a essere in vigore e saranno implementati”, ha insistito.

Tajani ha informato il ministro del fatto che le nuove norme intendono “colpire” non soltanto “coloro che compiono reati in Italia”, ma “anche chi organizza traffico di esseri umani fuori dal nostro Paese. “Lavoreremo insieme, mano nella mano, per affrontare e sconfiggere questo flagello inaccettabile che continua a provocare tanti morti nel Mediterraneo”, ha detto.

“La nostra proposta è molto chiara per il Fondo monetario e per i nostri interlocutori, americani ed europei. La nostra proposta è di iniziare a finanziare la Tunisia attraverso il Fondo monetario e consegnare, dopo una prima tranche, una seconda tranche con l’andare avanti delle riforme. Ma senza condizionare il tutto alla conclusione del processo di riforma. Cominciare a finanziare e favorire le riforme”, ha concluso Tajani.