Tajani firma il memorandum sul patronato per ricostruzione di Odessa

Berlino, 11 giu. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Berlino per la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, ha firmato il Memorandum sul Patronato su Odessa. Con lui c'erano anche Vasyl Shkurakov, ministro ucraino per lo Sviluppo, le Comunità e i Territori e per le Infrast...