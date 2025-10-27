Tajani: idee diverse non vuol dire che ci sono pericoli maggioranza

Roma, 27 ott. (askanews) – “Avere idee diverse non vuol dire che ci sono pericoli per la maggioranza, stia tranquilla l’opposizione”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, a margine degli Stati generali della Space Economy alla Farnesina, ad alcune domande sulla manovra e un eventuale vertice di maggioranza per appianare le divergenze.

“Sono sempre pronto a parlare con tutti, a cominciare dai leader della coalizione di centrodestra, con Giorgia e Matteo, ci confrontiamo spessissimo. Siamo partiti diversi, quindi – ha proseguito Tajani – si possono avere anche idee diverse, l’importante è che la strategia sia comune, l’abbiamo sempre dimostrata, non è che perché c’è un dibattito su una questione c’è una divisione, ci sono opinioni diverse, questo è normale, altrimenti sarebbe una caserma, una dittatura il centrodestra, meno male che c’è un dibattito, ma ci rivolgiamo anche in elettorati diversi, questa è la grande forza del centrodestra, la sinistra ormai si rivolge tutta allo stesso elettorato, ha abbandonato l’elettorato di centro e sarà compito di Forza Italia costituire un punto di riferimento per gli elettori di centro che avevano votato per il Pd e si sono sentiti abbandonati perché è stata una corsa a sinistra”.