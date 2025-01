Tajani: il 25 gennaio FI vara il suo piano industriale per Italia e Ue

Roma, 22 gen. (askanews) – “La priorità è avere una politica industriale, far sì che la Green Economy diventi un’opportunità, ma la lotta al cambiamento climatico non può essere frutto di una scelta ideologica bensì di un’azione pragmatica che metta sempre al centro la persona”. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani lo ha detto in una intervista al direttore di askanews, Gianni Todini, a proposito della giornata del 25 gennaio, quando Forza Italia varerà il suo Piano Economico per l’Italia e l’Ue.

“Non possiamo pensare di cambiare il nostro sistema industriale in tempi troppo rapidi senza tener conto della questione sociale, non possiamo permetterci di perdere posti di lavoro” spiega Tajani. “Noi daremo alcune idee, penso alla riduzione della burocrazia per favorire una politica industriale, e serve anche avere una visione europea, cambiare certe regole obsolete della concorrenza. Ma vogliamo anche ascoltare le reazioni dell’industria, che sarà presente alla nostra giornata con tanti rappresentanti; vogliamo sapere se le nostre idee, le nostre proposte sono apprezzate da loro o se hanno suggerimenti diversi. Nel giro di una ventina di giorni proporremo un piano definitivo. Però l’Italia non può permettersi di avere una forza di governo che non si occupa di politica industriale. Siamo la seconda manifattura d’Europa e la quarta potenza commerciale mondiale. Non avere una politica industriale coordinata con una politica europea rischia di fare danni sociali enormi”.