Tajani: il piccolo Adam verrà operato in Italia l'11 giugno

Roma, 31 mag. (askanews) – Il piccolo Adam, il figlio della pediatra di Gaza che ha perso altri nove figli in un bombardamento, “potrebbe essere operato il giorno 11 però è una data orientativa. Verrà in Italia di sicuro, vediamo quale sarà l’ospedale pediatrico individuato, perché anche l’ospedale pediatrico ha sue prerogative” e le sue specializzazioni, “sono 130 agli ospedali pediatrici in Italia, verrà operato nel luogo migliore possibile per il tipo di intervento che deve essere fatto”.

Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso di Forza Italia Giovani in corso a Roma.