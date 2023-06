Tajani: in Europa non possiamo assecondare la politica di Timmermanns

Roma, 9 giu. (askanews) – “Berlusconi ha già detto qual è la linea di Forza Italia. (In Europa) noi siamo per la maggioranza che ha portato alla mia elezione a presidente del Parlamento europeo e ha portato la coalizione di popolari, conservatori e liberali a sconfiggere la sinistra: lo abbiamo già fatto, seguiamo quella strada e stiamo lavorando per questo”: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del dibattito “Ue-Svizzera, una relazione nel cuore dell’Europa”.

“Certamente non possiamo assecondare la politica che provoca danni enormi all’industria e all’agricoltura che persegue il Commissatio Timmermans. Le sue scelte non sono assolutamente condivisibili, non è questo il modo di combattere il cambiamento climatico, e su questo fronte Macron, che è il leader dei liberali europei, è stato molto fermo, ha detto parole molto dure; è la posizione del governo italiano, possono esservi punti di convergenza per una lotta ai cambiamenti climatici a misura di impresa, agricoltura e difesa del lavoro”, ha concluso.