Tajani: "L'Italia non ha mai fatto mancare la sua solidarietà all’Ucraina"

Non solo c’è un paese da aiutare militarmente e con azioni mirate in ottica Ue e Nato, ma anche da rimettere in piedi dopo che la guerra scatenata dalla Russia sarà terminata, ecco perché Antonio Tajani lo ha detto con molta chiarezza: “L’Italia non ha mai fatto mancare la sua solidarietà all’Ucraina“.

Tajani, l’Italia e la solidarietà all’Ucraina

Sembra quasi una puntualizzazione rispetto ad una contestazione, ma in realtà si tratta di una dichiarazione con la quale il titolare della Farnesina in forza al governo guidato da Giorgia Meloni ha ribadito che il governo di Roma vuole contribuire alla ricostruzione del paese. Queste precise parole il ministro degli Esteri nonché vicepremier Antonio Tajani le ha pronunciate in una occasione molto particolare: “L’Italia non ha mai fatto mancare la sua solidarietà all’Ucraina”. E ancora, andando a fondo del concetto: “Vogliamo lavorare assieme per ricostruire e modernizzare un Paese e contribuire al suo percorso di integrazione europea”.

La Conferenza bilaterale sulla ricostruzione

Antonio Tajani ha pronunciato questa parole intervenendo alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. Il senso è che il nostro paese, non solo in punto di comprovata solidarietà, vuole staccare anche un “tagliando” nell’opera di ricostruzione materiale di una nazione che ha visto gran parte del suo territorio distrutto dalle operazioni belliche cominciate un anno e tre mesi fa da Mosca.