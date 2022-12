Home > Video > Tajani: la scala della Farnesina sarà dedicata a Luca Attanasio Tajani: la scala della Farnesina sarà dedicata a Luca Attanasio

Roma, 21 dic. (askanews) – “Un ambasciatore che ha dato la vita per la patria. Con il sindaco Gualtieri intitoleremo la scala del Palazzo della Farnesina alla memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio, vittima di un attentato il 22 febbraio del 2021, mentre era in missione in Congo”: così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato, alla XV Conferenza degli ambasciatori d’Italia nel mondo, che la scala della Farnesina sarà dedicata a Luca Attanasio, l’ambasciatore morto mentre era in missione in Congo. “Dobbiamo rendere onore a questo coraggioso” diplomatico, ha detto. “E insieme a lui renderemo onore anche alla medaglia d’oro al valor militare, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, caduto per tentare di salvare l’ambasciatore Attanasio, a cui dedicheremo una sala dell’Unità di crisi”, ha aggiunto il ministro.

