Tajani: "La sinistra vuole più tasse nelle tasche degli italiani"

Roma, 18 set. (askanews) – “Sull’aumento delle tasse non siamo assolutamente disposti a discutere. Forza Italia è contro l’aumento della pressione fiscale e impediremo la possibilità di creare qualsiasi ipotesi di patrimoniale”. A dichiararlo è stato il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani giunto a New York per partecipare alla settimana di Alto Livello della 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Tajani ha chiarito che “il problema non si risolve aumentando la pressione fiscale”, ma al contrario riducendole come sta facendo il governo. Il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio chiede invece che il taglio del cuneo fiscali sia prorogato oltre il 31 dicembre e insiste sul ridurre le tasse sulle tredicesime, sugli straordinari, sui premi di produzione.

Il ministro non ha mancato di dare una stoccata al PD, dichiarando: “La sinistra vuole mettere più tasse nelle tasche degli italiani e noi vogliamo mettere più soldi nelle tasche degli italiani, quindi la loro posizione è alternativa alla nostra: per noi nessuna patrimoniale e nessun aumento delle tasse”.