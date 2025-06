Tajani: negoziati nucleare Usa-Iran senza senso? Italia li sostiene

Roma, 14 giu. (askanews) – Il governo italiano “sostiene pienamente i negoziati tra Stati Uniti e Iran” per un accordo sul programma nucleare. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendo alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, dopo che l’Iran ha detto che questi negoziati sono ormai “privi di senso”, pur non avendo preso una decisione sulla partecipazione alla prossima riunione prevista per domani a Mascate, la capitale dell’Oman.

“Il governo sostiene pienamente i negoziati tra Stati uniti ed Iran per un accordo sul programma nucleare iraniano, come testimoniato dalle due tornate negoziali che abbiamo ospitato a Roma. L’obiettivo prioritario continua ad essere una soluzione diplomatica della crisi e ci auguriamo che domani possa svolgersi a Mascate la sesta riunione Iran-Stati uniti con la mediazione omanita”, ha detto Tajani.