Tajani: "Nel prossimo Cdm il nuovo comandante della Gdf"

Ancona, 8 mag. (askanews) – Sulla nomina del prossimo comandante della Guardia di Finanza, “sono convinto che si farà tutto in fretta. Credo che nel prossimo Consiglio dei ministri, non so quando sarà, non è stato ancora convocato, si faranno tutte le nomine, si farà tutto nel modo migliore”. Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani a margine del comizio per il candidato sindaco di Ancona, Silvetti.

