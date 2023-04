Home > Askanews > Tajani: nessun accanimento su ong, né impedimento a salvare migranti Tajani: nessun accanimento su ong, né impedimento a salvare migranti

Roma, 4 apr. (askanews) – “Abbiamo dato delle regole alle ong, abbiamo impedito di fare i taxi del mare. Se si salva una nave, la si salva da un naufragio, non si possono prendere appuntamenti. Sono regole che fissano comportamenti per le ong. Non c’è nessun accanimento, ma non c’è neanche impedimento a salvare”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla Stampa Estera, commentando la stretta del governo sulle ong. I migranti soccorsi con il coordinamento italiano sono stati 23.161″, ha ricordato il ministro. “Non si può dire che l’Italia non sia solidale”, ha commentato.

