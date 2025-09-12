Tajani: "Nessuna scusa da M5s, usa linguaggio violento inaccettabile"

Roma, 12 set. (askanews) – “No”, non sono arrivate le scuse, “il Movimento 5 Stelle è una forza sempre più estremista, si sta isolando a sinistra perché il linguaggio violento che usa è inaccettabile”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’evento ‘Azzurra Libertà”, in corso a San Benedetto del Tronto, riferendosi a quanto successo ieri a palazzo Madama.

Quelle mosse dalla senatrice Maiorino, ha aggiunto, “sono accuse inaccettabili, è un linguaggio violento, un linguaggio di odio che rischia di avvelenare il clima politico. Io ricordo sempre, l’ho detto anche ieri in aula e lo ripeto, che in politica esistono avversari, non nemici”, “ci sono poi tanti rischi: guardiamo cos’è successo negli Stati Uniti, bisogna impedire che ci sia un’escalation”.

“C’è qualche cosa che non va, è un clima che non mi piace, ci sono troppi cattivi maestri, troppi linguaggi violenti e il Movimento 5 Stelle è la guida di chi usa il linguaggio violento”.