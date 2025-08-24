Tajani: Non c'è nessuna crisi diplomatica con la Francia

Rimini, 24 ago. (askanews) – “Non c’è nessuna crisi diplomatica” con la Francia dopo le polemiche innescate dalle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini sul conflitto in Ucraina. Lo ha chiarito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa al Meeting di Rimini, riferendo dei suoi colloqui con l’omologo francese Jean-Noel Barrot.

“Con Barrot ci siamo parlati a lungo ieri, abbiamo preparato il G7, oggi abbiamo parlato delle scelte del G7 – ha spiegato Tajani -. Mi pare che sia giusto ricordare che le relazioni di politica estera le tengono il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri e i colloqui del presidente del Consiglio con il presidente francese e i colloqui miei con il ministro degli Esteri francese sono frequenti”.

Il ministro ha poi sottolineato l’importanza del metodo diplomatico: “Io credo che la forza delle idee sia quella che conta. Se si vogliono ottenere dei risultati bisogna puntare sulle idee, anche quando ci sono delle differenze. Non è che anche con gli amici europei abbiamo sempre la stessa idea, però secondo me si ottengono successi con la forza delle idee piuttosto che con la violenza delle parole”.

“Andiamo avanti nella direzione di un confronto”, ha concluso Tajani, confermando la solidità dei rapporti bilaterali nonostante le tensioni.